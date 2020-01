23 gennaio 1994, il fallito attentato della mafia allo Stadio Olimpico di Roma (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il 23 gennaio 1994 una Lancia carica di esplosivo sarebbe dovuta esplodere durante Roma-Udinese, all’Olimpico. L’attentato mafioso non avvenne per difetto del detonatore. Il 23 gennaio 1994 la mafia aveva progettato un attentato devastante nella Capitale. Alcuni dei principali boss delle cosche palermitane avevano deciso di collocare un’autovettura imbottita di esplosivo nei pressi dello Stadio Olimpico. Lo stragismo mafioso Nonostante l’arresto di Riina, Cosa Nostra continua con lo stragismo dopo Capaci e Via D’Amelio. Nel 1993, infatti, la mafia commette attentati a Firenze, Milano e Roma, ai danni del patrimonio artistico italiano. Così, a fine maggio, alcuni mafiosi di Brancaccio, Corso dei Mille e Roccella (Gaspare Spatuzza, Cosimo Lo Nigro, Francesco Giuliano, Salvatore Grigoli), macinano e confezionano cinque forme di esplosivo in un ... newsmondo

Antonio_Tajani : Era il 18 gennaio del 1994. Quel giorno con il Presidente Berlusconi e altri tre soci fondammo Forza Italia. Aveva… - SylvieTropez : 23 gennaio 1994, la mafia voleva colpire allo Stadio Olimpico di Roma - NewsMondo1 : 23 gennaio 1994, il fallito attentato della mafia allo Stadio Olimpico di Roma -