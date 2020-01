18 regali, il ritorno alla regia di Francesco Amato (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il regista Francesco Amato è un nome oramai consacrato nel giovane cinema italiano. Anche come sceneggiatore solido di fiction come “Nero a metà” in coppia con il fuoriclasse Giampaolo Simi. Ora torna nella regia con “18 regali”. Tratto da una storia vera che ha come co-sceneggiatore e estensore del soggetto un fuoriclasse del cinema italiano, Massimo Gaudioso. La quarantenne Elisa (Vittoria Puccini) lavora in un centro di lavoro interinale e convive con il trainer calcistico Alessio (Edoardo Leo). Hanno una bella casa, un bel lavoro, sono giovani ed innamorati. Elisa resta incinta ma contestualmente viene a sapere che ha un tumore. La vicenda assume una drammaticità inaspettata e lo spettatore pensa: “È la solita storia di una malattia: quante ne abbiamo già viste nella nostra realtà”. Incredibilmente però il film, dopo la morte della madre nello stesso giorno della nascita della ... ilnapolista

