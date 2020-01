Zucchero operato d’urgenza: le condizioni del cantautore (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Adelmo Fornaciari in arte: Zucchero Fornaciari, originario di Reggio Emilia mentre si esibiva in Texas ha dovuto interrompere immediatamente lo spettacolo per un motivo molto serio. Lo hanno accompagnato all’ospedale più vicino e dopo essere stato visitato da un equipe medica che ha poi deciso di operarlo repentinamente di urgenza. (Continua… ) Il grande artista mondiale ha dovuto sottoporsi ad una tempestiva operazione chirurgica a causa di un’appendicite acuta. Le sue condizioni in questo momento non sono gravi dai medici che lo hanno operato. Infatti sembrerebbe che l’intervento sia riuscito senza avere complicazioni Zucchero Fornaciari, è rimasto sotto osservazione finchè non sarà del tutto fuori pericolo. Per fortuna il cantante sta bene, anche se dovrà cancellare i suoi impegni lavorativi, ma i suoi impegni professionali partiranno non appena lui starà ... howtodofor

