Zingaretti contro la Rai: "Spot Salvini durante Juve-Roma, mai azienda così in basso" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “A Salvini consentito dalla Rai un solitario comizio durante l’intervallo della partita Juventus-Roma in piena campagna elettorale per l’Emilia Romagna. Mai così in basso, altro che libertà e autonomia e lo chiamano servizio pubblico”. Lo dichiara il segretario Pd Nicola Zingaretti, parlando dell’anticipazione dell’intervista di Matteo Salvini sulle regionali a Porta a porta, andata in onda su Rai 1. huffingtonpost

