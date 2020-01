Wolverhampton-Liverpool, Premier League: pronostici (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Wolverhampton-Liverpool è l’ultima partita del turno infrasettimanale di Premier League, si gioca giovedì alle 21.00: probabili formazioni, pronostici e la diretta in tv e in streaming. Wolverhampton – Liverpool giovedì ore 21:00 Il Liverpool ha battuto il Manchester United nello scorso turo di Premier League centrando così la ventunesima vittoria su ventidue partite giocate. La vittoria del titolo che manca dal 1990 è ormai soltanto questione di tempo, viene difficile immaginare una rimonta del Manchester City che ha attualmente tredici punti in meno con però due partite giocate in più. L’allenatore del Liverpool Klopp vuole però continuare a battere record su record e mantenere alta la concentrazione, perché vincere la Premier League in largo anticipo o comunque mantenere un ampio vantaggio sul City vorrebbe dire potersi ... ilveggente

