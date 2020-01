Willpower, il progetto europeo che sfrutta la CO2 per ottenere energia pulita dall’aria (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Trovare nuove fonti di energia pulita è ormai una preoccupazione costante e un impegno per il prossimo futuro da parte di governi e istituzioni. Oltre a contenere l’inquinamento prodotto dalla combustione dei carburanti fossili derivati dal petrolio bisogna inoltre contenere la produzione di CO2, che di per sé non è un inquinante ma è comunque un gas serra che influisce negativamente sui cambiamenti climatici in atto. Dalla Germania però arriva Willpower, un progetto dalle grandi potenzialità, non a caso finanziato anche dall’Unione europea, che si propone di utilizzare la CO2 già presente nell’aria, unitamente all’acqua, per produrre metanolo, un alcol dalle grandi potenzialità come fonte di energia. L’idea degli scienziati tedeschi è stata di ispirarsi al corpo umano e al modo col quale quest’ultimo elabora l’alcol, scindendolo appunto in CO2 ... ilfattoquotidiano

