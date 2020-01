Whatsapp, disponibile il nuovo tema scuro. Come scaricarlo subito (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dopo mesi di attesa, il tema scuro è finalmente arrivato su Whatsapp. O meglio, sta per arrivare a brevissimo, visto che la funzionalità si trova ancora in fase beta. Ma dovrebbe trattarsi di una questione di giorni, prima di poter visualizzare la nuova modalità di visualizzazione a schermo su iOS e Android. Gli utenti con l’OS di Google possono sbirciare le novità in arrivo scaricando la versione ancora non ufficiale dell’applicazione registrandosi al programma Whatsapp Beta a tua disposizione sul Play Store. In questo modo, navigando nelle Impostazioni e poi dentro la voce tema potrai scegliere tra tre opzioni: chiaro, scuro o a risparmio energetico. La prima ti consentirà di conservare tutto com'è adesso: a prescindere dall'attivazione del tema scuro sul telefono, Whatsapp rimarrà Come l'hai sempre utilizzata; la ... gqitalia

