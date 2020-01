Web tax, la minaccia Usa: Roma e Londra rischiano nuovi dazi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Gli Stati Uniti hanno lanciato un secondo avviso a Italia e Regno Unito sulla web tax: introducetela e vi riempiremo di dazi. Questa volta Washington ha atteso il prestigioso palcoscenico di un evento organizzato dal Wall Street Journal al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, per lanciare un nuovo avvertimento economico da far venire i brividi. L’effetto è stato dirompente. Mentre un Donald Trump in stato di grazia esaltava i traguardi economici raggiunti dal suo Paese e attaccava gli ambientalisti “alla Greta Thunberg”, il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, minacciava Roma e Londra: “Se non si fermeranno si troveranno ad affrontare i dazi del presidente Trump”. In altre parole, sia il governo italiano che quello inglese devono rivedere i loro piani sulla web tax, sempre che non vogliano fronteggiare le tariffe statunitensi. L’avvertimento di Mnuchin è arrivato ... it.insideover

