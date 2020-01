Voti gestiti dai Casalesi, il pentito Zagaria: “Spesi 50mila euro per le Regionali” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Fiumi di danaro distribuiti ad amministratori in carica e candidati prima delle varie tornate elettorali per assicurarsi gli appalti; a raccontarlo è il collaboratore di giustizia Francesco Zagaria durante il processo in corso alla Corte d’Assise di Santa Maria Capua Vetere, in cui è imputato per associazione camorristica assieme all’ex sindaco di Capua Carmine Antropoli, primario dell’ospedale napoletano Cardarelli, che risponde invece di concorso esterno. A Zagaria la Dda contesta anche il duplice omicidio di Sebastiano Caterino e Umberto De Falco. “Per le Regionali del 2015 – racconta Zagaria, imprenditore di Casapesenna da anni residente a Capua, che la Dda ritiene colluso con il clan guidato dal boss omonimo Michele Zagaria – ho speso circa 50 mila euro per sostenere la candidatura, in quota Forza Italia, di Lucrezia ... anteprima24

Voti gestiti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Voti gestiti