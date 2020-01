Volley femminile: Conegliano asfalta l’Alba Blaj. Le venete tornano in vetta al girone di Champions League (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Conegliano vince senza alcun problema la sfida contro le rumene dell’Alba Blaj. La squadra di Daniele Santarelli si impone con un netto 25-16 25-16 25-17. Le venete tornano in vetta alla classifica del gruppo D di Champions League con undici punti, due in più delle francesi del Nantes. Grande protagonista Raphaela Folie capace di mettere a referto 16 punti. Molto bene Paola Egonu e Miriam Sylla che hanno realizzato rispettivamente 11 e 8 punti. Buona prestazione anche per Chiaka Ogbogu che ha collezionato 6 punti. CRONACA DELLA PARTITA Inizio di partita abbastanza equilibrato con le venete che riescono a piazzare il primo break grazie alla scatenata Paola Egonu (6-4). Reazione impalpabile della squadra rumena con le ragazze di Santarelli che continuano a martellare e che con Miriam Sylla continuano ad inanellare punti (15-8). In questa fase la squadra di casa prova a controllare ... oasport

