Volley | Champions League femminile 2020 Conegliano vuole il poker con le rumene per

Va a caccia del poker di successi la A.Carraro Imoco Conegliano in Champions League. Inizia domani il girone di ritorno del girone preliminare di Coppa e le venete, che hanno ottenuto solo successi, ospitano le rumene dell'Alba Blaj, squadra dal pedigree europeo da non sottovalutare, visto che nelle ultime stagioni ha disputato prima la finale di Champions League e poi la finale di Cev Cup, perdendo lo scorso anno contro Busto Arsizio. Sulla carta, però, non dovrebbe esserci partita con Conegliano che, finora, è stata una vera e propria schiacciasassi sia in Coppa che in Campionato, mentre le rumene hanno perso le prime due partite di Champions prima di sbloccarsi contro Budapest e oggi si giocano le ultime, flebili, chances di superamento del turno su un campo oggettivamente proibitivo per loro.

