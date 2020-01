Vito Crimi reggente del Movimento 5 Stelle: dallo streaming al ministero (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Vito Crimi, senatore e membro di lungo corso del Movimento 5 Stelle, ha preso il ruolo di reggente dopo il passo indietro di Luigi Di Maio come capo politico. La scelta è stata motivata dal fatto che sia membro anziano del Comitato di garanzia, l’organo di controllo del Movimento (responsabile, pochi giorni fa, di aver buttato fuori Gianluigi Paragone). Crimi avrà l’incarico di traghettare un partito disilluso e subissato dalle defezioni fino agli Stati Generali di marzo. Vito Crimi reggente: il traghettatore dovrà arrivare a marzo Un compito che sembra una fatica di Ercole, ma Vito Crimi ha accettato la nuova posizione aspirando forse a mantenerla. Il senatore e viceministro dell’Interno ha preso il posto di Luigi Di Maio che, assediato da un Movimento quasi in aperta rivolta contro la sua leadership, ha dovuto cedere il passo. Le indiscrezioni parlano di un momentaneo ... thesocialpost

