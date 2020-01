Vito Crimi: il nuovo capo del Movimento 5 stelle ‘nemico’ di Berlusconi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Chi è Vito Crimi, il nuovo reggente del Movimento 5 stelle, nominato dopo le dimissioni di Di Maio per guidare il partito fino agli Stati Generali di marzo. E’ già ‘famoso’ per le sue battaglie contro Berlusconi e Radio Radicale. Di Maio lascia tra le lacrime e il Movimento 5 stelle si affida a Vito … L'articolo Vito Crimi: il nuovo capo del Movimento 5 stelle ‘nemico’ di Berlusconi proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

