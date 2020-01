Vito Crimi, chi è il reggente del Movimento 5 Stelle dopo le dimissioni di Di Maio da capo politico (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Vito Crimi, chi è il reggente del Movimento 5 Stelle dopo le dimissioni di Di Maio da capo politico Vito Crimi è il nuovo reggente alla guida del Movimento 5 Stelle dopo la decisione di Luigi Di Maio di dimettersi da capo politico dei grillini. A lui spetta ora il compito di traghettare il Movimento fino a marzo 2020, quando si terranno gli Stati Generali. Ma chi è Vito Crimi? Ecco la carriera e la vita politica del nuovo reggente del M5s. Vito Crimi chi è: carriera del reggente del Movimento 5 Stelle Si tratta di uno degli esponenti più longevi del Movimento, a cominciare dall’epoca dei meet up di Beppe Grillo del 2007, passando poi per il ruolo di senatore fino a sottosegretario nel governo Conte Bis. Ora l’incarico di reggente del Movimento 5 Stelle, dopo le dimissioni di Di Maio come capo politico. Classe 1972, Vito Crimi è nato a Palermo il 26 aprile. Cresciuto nel ... tpi

davidallegranti : Il “gerarca minore” Vito Crimi verso la reggenza del M5s. Siamo in un film con Alberto Sordi (però minore) - frankiehinrgmc : Vito Crimi capo politico del M5S. Di Maio in peggio. - petergomezblog : M5s, Di Maio annuncia le dimissioni da capo politico ai ministri. Vito Crimi sarà reggente -