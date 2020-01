Visita fiscale per maternità e rischio, basta avere il certificato medico? (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Visita fiscale per maternità e rischio, basta avere il certificato medico? Una lavoratrice incinta la cui gravidanza sia a rischio per determinate ragioni, salutari proprie o da addursi all’ambiente professionale in cui lavora, può poter fruire del congedo di maternità anticipato. In questi casi passa la Visita fiscale Inps? E quale documentazione è sufficiente per poter ottenere l’uscita anticipata per congedo di maternità dal posto di lavoro? Andiamo a elencare i punti chiave necessari da tenere a mente. Visita fiscale e congedo per maternità anticipato Come è noto, il congedo per maternità ha una durata di 5 mesi, dei quali 2 sono da fruire prima della data presunta del parto e 3 sono quelli successivi all’evento. Il congedo può però essere anche flessibile, pertanto la lavoratrice, laddove sussistano le condizioni mediche e non ci sia un rischio in tal senso, ha facoltà ... termometropolitico

