Virus misterioso dalla Cina, i morti salgono a 9 e c’è primo contagio negli Usa: 400 nuovi casi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il CoronaVirus cinese continua a preoccupare: il bilancio dei morti è salito a 9 mentre ci sono altri 400 nuovi casi. negli Stati Uniti è stato registrato il primo contagio: si tratta di un uomo che mercoledì scorso è arrivato all'aeroporto di Seattle dalla città di Wuhan, considerata il focolaio dell'epidemia. Oggi a Ginevra riunione d'emergenza dell'Oms. Livello alto di allerta negli aeroporti internazionali. fanpage

