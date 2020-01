Virus cinese: le indicazioni del Ministero per la Toscana. Ma non si parla degli aeroporti di Firenze e Pisa (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La Regione Toscana ha diffuso la circolare a tutte le aziende sanitarie e ospedaliere, dando indicazioni ai direttori per il suo recepimento. Sta inoltre verificando di avere tutti i dispositivi necessari per la protezione dei cittadin i. Ma sarebbero opportune anche misure negli aeroporti di Firenze e Pisa, come auspicato dall'onorevole Stefano Mugnai firenzepost

Agenzia_Ansa : Virus cinese, primo caso a Hong Kong. L'uomo era arrivato da Wuhan in treno #ANSA - Agenzia_Ansa : Tutto quello che c'è da sapere sul Virus cinese - GUARDA L'INFOGRAFICA #coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : Sale il rischio in Europa per il #virus cinese. In Italia allertati i medici di famiglia, specie quelli delle grand… -