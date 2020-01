Virus cinese, allertati tutti i medici di famiglia di Roma: inviata lettera con istruzioni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La Federazione italiana medici di medicina Generale ha inviato a tutti i medici di famiglia di Roma uno schema con le caratteristiche del nuovo Virus che si sta diffondendo in Cina con i consigli e le istruzioni su come comportarsi. fanpage

Agenzia_Ansa : Virus cinese, primo caso a Hong Kong. L'uomo era arrivato da Wuhan in treno #ANSA - Agenzia_Ansa : Tutto quello che c'è da sapere sul Virus cinese - GUARDA L'INFOGRAFICA #coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : Allarme per il #virus cinese, primo caso accertato anche negli #Usa. Controlli negli aeroporti con scanner per la t… -