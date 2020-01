Virus cinese: allertati i medici di famiglia italiani, i sintomi del coronavirus sono identici a quelli dell’influenza (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Anche in Italia iniziano le primi allerte per il Virus cinese. I medici di famiglia, in particolare quelli delle grandi città italiane dove sono situati gli aeroporti internazionali, si stanno attrezzando per affrontare l’eventualità che il coronaVirus varchi le frontiere. Informazioni sulla situazione, descrizione dei sintomi e percorsi epidemiologici indicati dall’Istituto Superiore di Sanita’ e dal Ministero della Salute vengono trasferiti ai medici di base dalla Federazione nazionale dei medici di famiglia (Fimmg). Un alert è già stato inviato ai camici bianchi territoriali a Milano, e in mattinata a Roma. “Vogliamo sottolineare ai cittadini che non siamo in una situazione di allarme, ma vanno predisposte tutte le azioni necessarie affinche’ la popolazione possa stare tranquilla, soprattutto tenendo conto che in questo momento l’influenza ... meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Virus cinese, primo caso a Hong Kong. L'uomo era arrivato da Wuhan in treno #ANSA - Agenzia_Ansa : Tutto quello che c'è da sapere sul Virus cinese - GUARDA L'INFOGRAFICA #coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : Allarme per il #virus cinese, primo caso accertato anche negli #Usa. Controlli negli aeroporti con scanner per la t… -