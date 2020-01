Virus cinese: a Salerno attivate due ambulanze ‘sterili’ Humanitas (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Malattie da carne suina e infezione mortale dal Wuhan. Scatta l’emergenza anche in Italia con attivazione di procedure di profilassi verso prodotti cinesi importati e persone potenzialmente infettati dal micidiale Virus. E’ di poche ore fa la notizie della Compagnia della Guardia di Finanza di Padova che, in collaborazione con il Servizio Veterinario e il SIAN (Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione) dell’ULSS 6 Euganea, ha sottoposto a sequestro 9.420 chilogrammi di carne suina di origine cinese importati nell’Unione Europea in violazione delle norme doganali e sanitarie. Posta sotto sequestro anche l’attività commerciale per gravi e reiterate irregolarità. In Campania, all’ospedale ‘Monaldi’ di Napoli confluiranno gli eventuali pazienti sospetti. A trasportarli dovranno essere delle ambulanze appositamente ... anteprima24

