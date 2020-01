Virus Cina,alert a medici famiglia Roma

alert della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg) sezione di Roma ai medici di base Romani, sul CoronaVirus e istruzioni per eventuali casi."C'è un aeroporto internazionale con voli da Wuhan dove si è diffuso il Virus e c'è una consistente comunità cinese", spiega la decisione l'infettivologa e presidente Fimmg Roma Corongiu. Febbre,difficoltà respiratoria,tosse, dolori muscolari,cefalea, malessere generale tra i sintomi. E da domani allo scalo di Fiumicino controllo temperatura ai passeggeri del volo da Wuhan.(Di mercoledì 22 gennaio 2020) della Federazione italianadi(Fimmg) sezione diaidi baseni, sul Coronae istruzioni per eventuali casi."C'è un aeroporto internazionale con voli da Wuhan dove si è diffuso ile c'è una consistente comunità cinese", spiega la decisione l'infettivologa e presidente FimmgCorongiu. Febbre,difficoltà respiratoria,tosse, dolori muscolari,cefalea, malessere generale tra i sintomi. E da domani allo scalo di Fiumicino controllo temperatura ai passeggeri del volo da Wuhan.(Di mercoledì 22 gennaio 2020)

Agenzia_Ansa : Tutto quello che c'è da sapere sul Virus cinese - GUARDA L'INFOGRAFICA #coronavirus #ANSA - Linkiesta : Il #Coronavirus si sta diffondendo in tutto il Sud Est asiatico provocando una polmonite di origine virale. Per le… - Agenzia_Ansa : I morti per il virus misterioso in Cina salgono a sei. Riunione d'emergenza all'Oms. Scattati i controlli negli aer… -