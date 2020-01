Virus Cina, l’allarme delle autorità: “Può mutare e propagarsi più facilmente”. Sale a 9 il bilancio dei morti, oltre 400 persone contagiate in tutto il Paese (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Virus Cina, salgono a 9 i morti. Le autorità avvertono: “Può mutare” Il misterioso Virus che si è diffuso in Cina e che fa parte della stessa famiglia della Sars può “mutare e propagarsi più facilmente”: lo riferiscono le autorità di Pechino, le quali informano anche che il nuovo coronaVirus ha fino ad ora contagiato oltre 400 persone, provocando 9 morti in tutto il Paese. Tuttavia, secondo alcune stime non ufficiali, il Virus avrebbe già contagiato oltre 15oo persone. Intanto, il Centro europeo di controllo delle malattie (Ecdc) ha ritoccato al rialzo la classificazione del rischio, portandolo da “basso” a “moderato”. Between 31 Dec and 5 Jan, 59 pneumonia cases possibly associated with a novel coronaVirus have been reported in Wuhan City, China. For ECDC’s threat assessment and options for response, see https://t.co/fV3gMnqQGI — ECDC ... tpi

Agenzia_Ansa : Tutto quello che c'è da sapere sul Virus cinese - GUARDA L'INFOGRAFICA #coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : I morti per il virus misterioso in Cina salgono a sei. Riunione d'emergenza all'Oms. Scattati i controlli negli aer… - Agenzia_Ansa : Il rischio virus in Cina azzoppa i mercati asiatici. Annunciata una terza vittima e 140 nuovi casi di persone colpi… -