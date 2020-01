Virus Cina: la Gran Bretagna rafforza il controllo sui voli da Wuhan (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Regno Unito ha rafforzato i controlli sui voli provenienti da Wuhan, la città della Cina al centro della nuova epidemia di coronaVirus che finora ha ucciso nove persone e infettato altre centinaia, raggiungendo anche gli Stati Uniti. L’Agenzia per la salute pubblica di Londra ha anche alzato il livello di allerta, da molto basso a basso a causa della potenziale trasmissione tra esseri umani. “Da oggi, sarà attuato un monitoraggio rafforzato per tutti i voli diretti da Wuhan al Regno Unito”, hanno fatto sapere le autorità, specificando che saranno presenti esperti all’arrivo di tutti e tre i voli settimanali “per fornire consulenza e supporto a coloro che non si sentono bene”. Inoltre, saranno a disposizione traduttori di lingua cinese, sia mandarino che cantonese; “se necessario”, le misure potranno essere estese ad “altri ... meteoweb.eu

