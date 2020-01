Virus Cina: il vaccino è già possibile (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Virus della Cina il cui primo focolaio è stato rintracciato nella città di Wuhan, continua a far paura e gli esperti in tutto il mondo si stanno mobilitando per rintracciare una possibile cura, non ancora disponibile, in modo da evitare una possibile epidemia. É stata messa a punto la mappatura genetica del Virus 2019-nCoV, ed è poi stato inserito nella GeneBank, secondo gli esperti il vaccino, grazie alle nuove tecnologie moderne, potrebbe essere sviluppato in tempi rapidissimi ed essere disponibile solo dopo 7 giorni. Lo conferma anche Rino Rappuoli, uno tra i principali esperti di vaccini a livello internazionale, “È possibile che in Cina ci si stia già muovendo in questa direzione, ma di questo non ho alcuna conferma diretta” Virus Cina: vaccino grazie a SARS Il nuovo CoranaVirus ha un patrimonio genetico molto simile a quello della SARS, i due microrganismi sembrano infatti ... notizie

