Virus Cina, due casi sospetti in Russia: da Mosca si lavora per un vaccino (Di giovedì 23 gennaio 2020) Possibili casi del Virus cinese anche a San Pietroburgo, in Russia. Per ora si tratta di un sospetto di infezione da coronaVirus, ha riferito il ministro della Salute russo, Mikhail Murashko, sottolineando – riportano i media – che sono in corso gli esami che saranno resi noti domani su un cittadino russo rientrato oggi dalla Cina. I test avrebbero invece dato esito negativo, riporta la Tass, per un’altra persona, un cinese proveniente dal suo Paese, che sarebbe affetto solo da “una normale infezione respiratoria virale”. Mosca: “Abbiamo iniziato a lavorare a un vaccino“ La Russia ha cominciato a lavorare a un proprio vaccino per il nuovo coronaVirus proveniente dalla Cina: lo ha detto la direttrice dell’agenzia russa per la tutela dei consumatori (Rospotrebnadzor) Anna Popova. Lo riporta l’agenzia di stampa Interfax. Stop alle ... meteoweb.eu

