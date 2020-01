Virus Cina, 9 morti e 440 contagiati

Virus Cina, 9 morti e 440contagiati Aumentano numero delle vittime e casi di contagio in Cina, per il Virus simile alla Sars. I morti sono 9 e i casi accertati di contagio 440. "C'è la possibilità di una mutazione virale e di una ulteriore diffusione della malattia", avverte il vice ministro della Commissione sanitaria nazionale,Li Bin. Vista la capacità di mutare, può "propagarsi più facilmente", sostengono le autorità. Il nuovo Virus, con focolaio nella città cinese di Wuhan, è stato individuato anche in Thailandia, Corea del Sud, Giappone e Taiwan.(Di mercoledì 22 gennaio 2020) , 9e 440Aumentano numero delle vittime e casi di contagio in, per ilsimile alla Sars. Isono 9 e i casi accertati di contagio 440. "C'è la possibilità di una mutazione virale e di una ulteriore diffusione della malattia", avverte il vice ministro della Commissione sanitaria nazionale,Li Bin. Vista la capacità di mutare, può "propagarsi più facilmente", sostengono le autorità. Il nuovo, con focolaio nella città cinese di Wuhan, è stato individuato anche in Thailandia, Corea del Sud, Giappone e Taiwan.(Di mercoledì 22 gennaio 2020)

Agenzia_Ansa : Tutto quello che c'è da sapere sul Virus cinese - GUARDA L'INFOGRAFICA #coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : I morti per il virus misterioso in Cina salgono a sei. Riunione d'emergenza all'Oms. Scattati i controlli negli aer… - Agenzia_Ansa : Il rischio virus in Cina azzoppa i mercati asiatici. Annunciata una terza vittima e 140 nuovi casi di persone colpi… -