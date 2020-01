Virginia Raggi infuriata (e il marito fa i nomi di chi le ha votato contro) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ieri il MoVimento 5 Stelle Roma si è spaccato in Aula Capitolina votando le mozioni di Fratelli d’Italia e del Partito Democratico su Monte Carnevale che impegnano la sindaca a trovare un altro luogo per la discarica al posto di Malagrotta 2. E Virginia Raggi non l’ha presa per niente bene. Virginia Raggi infuriata (e il marito fa i nomi di chi le ha votato contro) Dopo un silenzio assordante durato un paio d’ore, le agenzie di stampa hanno riportato le parole della prima cittadina. Prima ha dato, come d’abitudine, la colpa al PD e a Zingaretti nonostante l’area di Monte Carnevale sia stata scelta da lei: “Abbiamo chiesto e atteso almeno l’avvio del piano regionale dei rifiuti. La Regione ha preteso una discarica a Roma e ce l’ha imposta. Se ha cambiato idea e ora appoggia la mozione del Pd Capitolino, lo dica apertamente. Il Pd ha ... nextquotidiano

