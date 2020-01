Vieni da me, Pappalardo piange. E su Il cantante mascherato: “Un tormento” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Adriano Pappalardo commosso a Vieni da me: il ricordo del papà e la rivelazione su Il cantante mascherato E’ stato Adriano Pappalardo il primo ospite di Caterina Balivo nella puntata di Vieni da me di oggi, mercoledì 22 gennaio 2020. Intervistato alla cassettiera, Pappalardo a Vieni da me ha ripercorso la sua carriera e la sua vita privata, non riuscendo a trattenere le lacrime nel momento in cui ha raccontato un aneddoto legato al papà. Una volta mi sono esibito come cantante. Tutto il pubblico dell’arena si è alzato e ha iniziato a gridare: “Grande! Grande!”. Mio padre si è messo a piangere, poi è venuto nel mio camerino, mi ha guardato e mi ha detto: “Sono fiero di essere tuo papà”. “E’ stata la cosa più bella che mi sia mai capitata … e mio padre dopo un anno se ne è andato” ha aggiunto subito dopo, commuovendosi. Il ... lanostratv

