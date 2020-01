Vibo Valentia, Salvini si affida a San Bruno – FOTO (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Presente a Vibo Valentia per la campagna elettorale, Salvini riceve l’immagine sacra di San Bruno da Colonia. Ecco chi era il monaco tedesco Ultimi giorni di campagna elettorale per Matteo Salvini, che si sta letteralmente sdoppiando tra Emilia-Romagna e Calabria in vista del voto regionale di domenica 26 gennaio. Il leader leghista si è spostato … L'articolo Vibo Valentia, Salvini si affida a San Bruno – FOTO proviene da www.inews24.it. inews24

matteosalvinimi : In diretta da Serra San Bruno (Vibo Valentia), nella splendida terra di Calabria, anche qui questa domenica, col vo… - Paola_zrz : RT @matteosalvinimi: In diretta da Serra San Bruno (Vibo Valentia), nella splendida terra di Calabria, anche qui questa domenica, col vostr… - mogicrz : RT @matteosalvinimi: In diretta da Serra San Bruno (Vibo Valentia), nella splendida terra di Calabria, anche qui questa domenica, col vostr… -