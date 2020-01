Via Tribunali, 19enne ferito alla gamba da un proiettile (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il giovane è stato raggiunto da un proiettile mentre la scorsa notte camminava per via Tribunali a Napoli: sui fatti indaga la Polizia. Un giovane di 19 anni è stato ferito in circostanze non ancora chiarite questa notte in via Tribunali, a Napoli. Il 19enne, che è incensurato, ha riferito alla Polizia che mentre stava passeggiando ha avvertito un forte bruciore alla gamba e si è reso conto di essere stato ferito da un proiettile. Soccorso da un’ ambulanza, il giovane è stato trasportato all’Ospedale “Loreto Mare” e poi trasferito all’Ospedale del Mare, dove è stato ricoverato. In via dei Tribunali gli agenti del Commissariato “Decumani” hanno recuperato l’ogiva di un proiettile ed hanno riscontrato il foro di un proiettile nella saracinesca di una trattoria. L'articolo Via Tribunali, 19enne ferito alla gamba da un proiettile proviene da ... 2anews

