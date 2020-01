Via Rocco Cocchia, lettera al Prefetto sul black out (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Dopo il quinto giorno consecutivo senza luce e nonostante le rassicurazioni dell’assessore all’urbanistica del Comune di Salerno, Mimmo De Maio, ha deciso di scrivere al Prefetto di Salerno un cittadino residente in Via Rocco Cocchia. Permane, infatti il disagio legato all’interruzione della pubblica illuminazione nella strada a Salerno e Francesco Virtuoso, facendosi interprete di tutti i disagi lamentati dai residenti, ha deciso di rivolgersi direttamente al massimo rappresentante del Governo in provincia di Salerno. mo Prefetto, mi chiamo Francesco Virtuoso e sono un cittadino residente in via Rocco Cocchia, 173 a Salerno e le scrivo per rappresentare la difesa di un interesse collettivo leso dall’amministrazione comunale di Salerno. @Sono ormai cinque giorni consecutivi che in via Rocco Cocchia a Salerno non c’è illuminazione ... anteprima24

notFlowah : @see_lallero @ericafornasari Al minuto 1:49 si può ammirare un giovane Rocco Casalino prima dell'illuminazione sulla via di Russò - GazzettaSalerno : Via Rocco Cocchia senza illuminazione, la lettera di un residente al Prefetto. - wels7fish : Rocco Granata ~ Marina (1959) -