Veronica Lario pazzesca con 5 kg in meno: la first lady bollente [FOTO] (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Una ‘first lady’ è per sempre. Lo sa bene Veronica Lario, attrice da giovanissima, e poi moglie di Berlusconi, da sempre considerata una donna di straordinaria bellezza. 63 anni compiuti a luglio, Veronica Lario è rimasta una donna magnetica, affascinante e sensuale. Con il passare del tempo ha preso qualche chilo di troppo ed è stata oggetto di paparazzate e commenti al vetriolo, ma una bellezza come la sua non conosce rivali. Soprattutto ora che è notevolmente dimagrita… Eccola con almeno 5 kg in meno: L'articolo Veronica Lario pazzesca con 5 kg in meno: la first lady bollente FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

Federissao : @runnerfi @follettin89 @FaberAnder @_xam_bord_ @LejandroTano @fauci78 @emanuele2punto0 @ManuLele8790 Sarò il suo av… - periodosabbatic : @repubblica Chissà da cosa nasce questa attenzione per le sardelle. Voi di Repubblica mi sembrate Veronica Lario ch… -