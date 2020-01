Verona, Borini: «Al Milan venivo sfruttato come un operaio» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Borini, nuovo giocatore del Verona, si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo l’esperienza al Milan: le parole dell’attaccante Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Fabio Borini ha lanciato una frecciata al Milan. Ecco le dichiarazioni del calciatore approdato all’Hellas Verona. «C’erano molte squadre, con il mio agente avevo deciso di prediligere l’aspetto tattico. Sentivo bisogno di tornare a fare quello che so fare meglio, ossia giocare da attaccante e aiutare la squadra. Al Milan venivo sfruttato come operaio, ma sono anche altro» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

