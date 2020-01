Valentina Vignali Instagram, senza veli: intrigante il tatuaggio proprio lì (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Scatto senza veli su Instagram per Valentina Vignali, giovane cestista, modella e personaggio tv, famosa anche per aver partecipato alla sedicesima edizione del reality show di Canale 5 Grande Fratello. La splendida 28enne ha pubblicato una foto davvero sexy sul suo profilo Instagram: un ritratto che la mostra nuda coperta soltanto da un capello. In bella vista un tatuaggio fatto proprio lì… Inutile dire che gli ammiratori sono andati in delirio per lo scatto provocante, che lascia poco spazio all’immaginazione e stuzzica la fantasia. Valentina Vignali nuda su Instagram, scatto senza vestiti: hot il tatuaggio proprio lì Valentina Vignali, molto conosciuta nel mondo dei social, ha postato un’immagine che valorizza la sua incredibile bellezza. senza vestiti la 28enne è ritratta in piedi: sorridente si copre con una mano i seno generosi, con l’altra regge un ... urbanpost

