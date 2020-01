Usa, trovati morti in una casa in Arizona tre bambini piccoli: ignote le cause del decesso (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Giallo negli Stati Uniti, nella città di Phoenix, dove la polizia intervenuta in una casa ha trovato tre bambini piccoli morti. Al momento non è chiaro cosa sia accaduto, ma i piccoli non presentavano segni di violenza sul corpo. Le vittime sono un maschietto di 3 anni e due bambine di 2 anni e 7 mesi. Tre bambini – un maschietto di 3 anni e due bambine di 2 anni e 7 mesi – sono stati rinvenuti senza vita in una casa di Phoenix, nello stato americano dell’Arizona. Secondo quanto comunicato dalla polizia locale, lunedì è arrivata una segnalazione da parte di un adulto e i soccorritori intervenuti sul posto, accolti dai genitori e da un altro parente, hanno tentato di rianimare i tre bambini mediante il massaggio cardiaco, ma purtroppo tutto è stato inutile. Le circostanze dei tre decessi al momento non sono chiare. A quanto si apprende, infatti, i tre bambini non presentavano alcun segno ... limemagazine.eu

