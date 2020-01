Uomini e Donne, anticipazioni 22 gennaio: Gemma accasciato sulla passerella (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Secondo appuntamento del parterre senior di U&D Oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale 5, subito dopo la serie Una Vita va in onda il secondo appuntamento del Trono over di Uomini e Donne. Dopo la prima parte della puntata dedicata alla sfilata delle dame, in quella odierna vedremo quella dei cavalieri. Stando alle anticipazioni diffuse in rete dal sito internet Il Vicolo delle News, Tina Cipollari sarà costretta a chiamare il medico perché la sua acerrima nemica Gemma avrà un leggero mancamento. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma. Spoiler Trono over: la sfilata dei cavalieri Gli spoiler della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che Jean Pierre sfilerà in smoking. Mattia in completo blu e sneakers, mentre Marcello si presenterà sulla passerella in stile dandy con pantaloni scozzesi. Sfilerà anche Massimiliano che imiterà la, star ... kontrokultura

