"Uno stipendio ai caregivers e basta leggi fatte da burocrati" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Francesco Cannadoro, autore del blog "Diario di un padre fortunato", che ha oltre 100mila followers, è uno degli oltre sette milioni di italiani che si occupano di un parente disabile. In un video ironico racconta problemi e difficoltà quotidiane col figlio Tommi e denuncia... repubblica

uffailnick1 : @_CircoMassimo_ @MassimGiannini Avete portato a casa una porcata di renzi Stabilito che non è un aumento di stipen… - cronaca_news : 'Uno stipendio ai caregivers e basta leggi fatte da burocrati' - sailor_snickers : @gotrilingual @Danielferri78 Esatto, non mi lamento dell’orario ma di uno stipendio inferiore ai 1000 per un full-time -