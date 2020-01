Una vita anticipazioni: Lucia vuole Telmo ma il sacerdote non rinuncia alla sua vocazione (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Lucia al momento sembra non voler sentire parlare di matrimonio e la cosa sta destando parecchia preoccupazione soprattutto nelle persone a lei care che si rendono conto della sua inquietudine…Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 23 gennaio 2020 ci rivelano che Lucia rischia di bruciarsi: la ragazza infatti, ormai convinta che Telmo non l’abbia violentata, sembra avere occhi solo per il sacerdote e potrebbe essere disposta a tutto pur di stare al suo fianco. Ma Telmo vuole stare davvero con Lucia, i suoi sentimenti sono sinceri e fino a che punto potrebbe spingersi, anche quello di lasciare il sacerdozio per lei? Scopriamo la trama della puntata di domani 23 gennaio 2020. UNA vita anticipazioni: LA TRAMA DI DOMANI 23 GENNAIO 2020 Samuel sa bene che Lucia ha detto di no alla sua proposta di matrimonio perchè prova qualcosa per Telmo e lo ... ultimenotizieflash

