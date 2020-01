Una targa al San Paolo per l’ex presidente del Napoli Roberto Fiore (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Venerdì, a mezzogiorno, allo Stadio San Paolo, verrà collocata, sul muro di uno degli accessi agli spalti nella Tribuna Posillipo, una targa in ricordo di Roberto Fiore, presidente del Calcio Napoli dal 1964 al 1967. L’iniziativa nasce da un’idea del giornalista Marcello Pelillo, autore di un libro sulla figura di Fiore. Alla cerimonia interverranno, oltre all’assessore comunale allo Sport Ciro Borriello, i familiari di Roberto Fiore, il vicepresidente vicario della Figc e presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, il presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli, il responsabile delle operazioni, vendite e marketing del Calcio Napoli, Alessandro Formisano, il vicepresidente dell’Ussi, Gianfranco Coppola e il presidente dell’Ussi Campania, Mario Zaccaria. L'articolo Una targa al San Paolo per l’ex presidente del Napoli Roberto Fiore ... ilnapolista

fattoquotidiano : Craxi, Sala: “Una targa vicino alla sua casa di Milano può essere una soluzione, ma serve dibattito”. La figlia Ste… - napolista : Una targa al San Paolo per l’ex presidente del Napoli Roberto Fiore Venerdì verrà collocata sul muro di uno degli… - teleischia : NAPOLI. UNA TARGA PER ROBERTO FIORE AL SAN PAOLO IN TRIBUNA POSILLIPO -