Una strana luce blu nel cielo del Galles. Nessun aereo in quel momento: è mistero (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sono molti gli avvistamenti in tutto il Galles del Sud di una misteriosa “macchia” blu di luce che si muove nel cielo. Andrea Harries ha detto al Wales Online di aver notato il fenomeno nel cielo dal suo giardino di Swansea, poco dopo le 18:00 di martedì. “Sono uscita in giardino con il cane e … L'articolo Una strana luce blu nel cielo del Galles. Nessun aereo in quel momento: è mistero NewNotizie.it. newnotizie

