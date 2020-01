UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 23 gennaio 2020 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) anticipazioni puntata 5424 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 23 gennaio 2020: I problemi a scuola della piccola Bianca (Sofia Piccirillo) continuano, ma ora Angela (Claudia Ruffo) inizia a intravederne il motivo… Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) commette un inconsapevole passo falso… Filippo (Michelangelo Tommaso) soffre sempre di più per la distanza di Serena (Miriam Candurro) e Irene (Greta Putaturo) e cerca di trovare una soluzione. La tristezza di Arianna (Samanta Piccinetti) colpisce Samuel (Samuele Cavallo), che trova un modo per far tornare la donna a sorridere… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 23 gennaio 2020 su Tv Soap. tvsoap

