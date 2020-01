Un posto al sole anticipazioni 23 gennaio 2020: Filippo cerca una soluzione per salvare il matrimonio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nella puntata di Un posto al sole, in onda giovedì 23 gennaio 2020 su Rai3, Filippo sembra volersi impegnare a trovare una soluzione che salvi la sua famiglia: anticipazioni. Un posto al sole torna giovedì 23 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni parlano di una presa di posizione da parte di Filippo, che ora deve salvare il suo matrimonio con Serena. I problemi scolastici di Bianca sembrano sempre più grandi, ma ora Angela ne conosce chiaramente il motivo. Giulia, senza neppure rendersene conto, fa un grande passo falso. Filippo sta sempre peggio a causa della lontananza dalla moglie e dalla figlia, questo lo spingerà a cerca di trovare una soluzione. Colpito dalla tristezza di Arianna, Samuel cerca un modo per farla tornare a sorridere. L'appuntamento con ... movieplayer

