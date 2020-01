Un Posto Al Sole anticipazioni 23 gennaio 2020: Angela fa una scoperta sulla Gagliardi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dalle anticipazioni di Un Posto Al Sole emergono nuove verità, scontri e incontri inaspettati. I problemi scolastici di Bianca si faranno sempre più pesanti e Angela deciderà di affrontare la maestra Gagliardi. Filippo soffrirà per l’assenza di Serena e Irene, mentre Arianna sentirà molto forte la mancanza di Andrea. Samuel noterà la sua tristezza e farà di tutto per alleggerire l’animo della Landi. Nel dettaglio, gli spoiler della puntata della popolare soap partenopea che andrà in onda giovedì 23 gennaio su Rai 3. anticipazioni Un Posto Al Sole: Angela affronta la maestra di Bianca La piccola Bianca continuerà ad avere problemi a scuola e la madre inizierà a capire i reali motivi dell’atteggiamento subdolo e ambiguo della maestra Gagliardi. Giulia, purtroppo, finirà per compiere un passo falso. Filippo soffrirà tantissimo per la mancanza della moglie e della ... kontrokultura

sole24ore : Non sarà semplice convincere le persone che la rinuncia alla privacy sul posto di lavoro e l’irruzione degli algori… - KontroKulturaa : Un Posto Al Sole anticipazioni 23 gennaio 2020: Angela fa una scoperta sulla Gagliardi - - IlVal_79 : @_fede10 A che puntata siamo arrivati di Un posto al sole? E' a rischio il primato di Sentieri (15000 e passa)? -