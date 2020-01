Ultraleggero precipita nel lago d’Orta: salvi padre e figlio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un Ultraleggero è precipitato nelle acque del lago d’Orta. Soccorse le due persone a bordo: una e’ illesa, l’altra ha riportato ferite lievi. L’Ultraleggero è stato visto cadere nelle acque del lago quando erano passate le 15.30. A bordo c’erano padre e figlio che hanno chiesto aiuto. Sono intervenute le motovedette dei vigili del fuoco e dei carabinieri, che li hanno tratti in salvo. Il padre era leggermente ferito ed è stato portato al dea dell’ospedale di Verbania: le sue ferite solo lievi. Il figlio, invece, sta bene: era solo bagnato e infreddolito. E’ il secondo incidente che negli ultimi giorni vede coinvolto un Ultraleggero in Piemonte. Sabato un Ultraleggero è precipitato nel Monferrato, schiantandosi nella piazza centrale di Moncalvo (Asti). Il pilota, Lino Frigo di 71 anni, è morto.L'articolo Ultraleggero precipita nel lago ... meteoweb.eu

emergenzavvf : Aereo ultraleggero precipita nel centro a Moncalvo, nel Monferrato, deceduto il pilota. È successo #oggi pomeriggio… - SkyTG24 : Ultraleggero precipita nel lago d'Orta, salvi padre e figlio - MonicaCurino1 : Ultraleggero precipita nel lago d’Orta -