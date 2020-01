Trump minaccia dazi sulle auto europee (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Stati Uniti, Donald Trump minaccia (di nuovo) dazi sulle auto europee. Il presidente americano al Wall Street Journal: “Sanno che imporrò delle tariffe”. Usa, Donald Trump minaccia nuovi dazi sulle auto europee. Il presidente statunitense ha fatto sapere di essere serio quando parla del provvedimento, che scatterebbe nel caso in cui non si trovasse un accordo commerciale con l’Europa. dazi sulle auto europee, la minaccia di Donald Trump ai microfoni del Wall Street Journal In un’intervista al Wall Street Journal Donald Trump ha rilanciato la minaccia sulle auto europee nel caso in cui non si raggiungesse un accordo commerciale con l’Europa. “Gli europei sanno che imporrò delle tariffe se non accetteranno un accordo equo“, ha chiosato il presidente americano tornando ad infiammare lo scontro con gli stati europei. Fonte foto: ... newsmondo

