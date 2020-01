Trofeo Terra di Lavoro Boxe ASI: grande successo per l’evento al My Well Palafrassati (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Caserta: successo per il primo Trofeo Terra di Lavoro Boxe ASI (tenutosi presso il centro sportivo “My Well Palafrassati”). Sabato 18 gennaio, presso il centro sportivo My Well Palafrassati di Caserta, si è tenuto il Primo Trofeo Terra di Lavoro ASI, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI. Durante l’evento, organizzato dal Maestro Antonio Improta, referente agro aversano ASI CONI, si sono confrontati sul ring atleti appartenenti alle diverse categorie della Boxe light. Hanno partecipato 22 atleti del Team Improta di Teverola. Presenti i team allenati dai maestri Antonio Scialdone, Giovanni Maresca, Pippo Fontana, Guglielmo Gicco ed il campione Sergio Romano (direttore tecnico della “My Well Palafrassati”). L’arbitraggio è stato affidato al Maestro Manna. Erano presenti il presidente campano A.S.I.-C.O.N.I., Nicola Scaringi, il proprietario della struttura, oltre che assessore ... 2anews

