Trasporti da incubo: cumana al palo, passeggeri a piedi sui binari (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPozzuoli (Na) – Ancora odissea Trasporti a Napoli. Questa volta a fermarsi improvvisamente è la cumana, la linea ferroviaria gestita da Eav che collega l'hinterland puteolano con il centro storico di Napoli passando per Agnano e Fuorigrotta. Questa mattina uno dei treni si è fermato improvvisamente tra la stazione Cantieri e quella di Pozzuoli. La sosta è durata molto e non venivano fornite informazioni ai passeggeri che chiedevano indicazioni al capotreno. Ad un certo punto gli utenti hanno chiesto di scendere dal treno per poter proseguire a piedi sui binari, permesso che è stato loro negato. A quel punto alcuni di loro hanno forzato le porte dei vagoni e sono scesi dal mezzo per poter proseguire a piedi camminando sui binari. Solo dopo più di mezz'ora il treno è ripartito per arrivare a Pozzuoli e solo a quel punto l'Eav ha comunicato ...

