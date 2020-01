Traffico Roma del 22-01-2020 ore 07:30 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST. PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E A SEGUIRE DA CORSO FRANCIA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, GALLERIA CHE, LO RICORDIAMO, È CHIUSA A SALIRE, OVVEOROSIA IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI. DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA TRIONFALE, VIA DELLA CAMILLUCCIA O IN VIA CORTINA D’AMPEZZO, INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI IN TUTTO IL QUADRANTE NORD. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. A Roma SUD CODE SULLA ... romadailynews

