“Tra me e Pietro Taricone, dopo il GF…”. Marina La Rosa, la confessione arriva dopo anni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Una simpaticissima Marina La Rosa si racconta a Vieni da me, il programma condotto magistralmente da Caterina Balivo. È lei a raccontare dello splendido rapporto che c’era tra lei e Pietro Taricone, scomparso in un tragico incidente lo scorso 29 giugno 2010. Lei che si autodefinisce una sua grande amica, anche dopo la fine del programma, Marina La Rosa, che dopo il Gf è anche naufragata sull’Isola dei Famosi. Il rapporto fra i due infatti è andato avanti anche a telecamere spente: “Pietro era davvero fantastico – ha fatto sapere ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me” – capace di creare una relazione intima e speciale con tutti. dopo il Grande Fratello siamo diventati molto amici e lo chiamavo spesso per dei consigli. Lui viveva tutto con grande serenità, mi faceva ridere molto. C’era, è stato un compagno di giochi, di uscite. Abbiamo fatto dei danni, in cui ci divertivamo ... caffeinamagazine

matteosalvinimi : Rimini d’inverno, bellissima. Io ADORO la Romagna, dite che la Gruber si arrabbierà ancora????? P.s. Amici romagnoli… - La7tv : #dimartedi Il botta e risposta tra Pietro Senaldi (Libero) e Piercamillo Davigo: 'Disinformazione? Su quali giornal… - Radio1Rai : Addio a Pietro #Anastasi, aveva 71 anni. Tra i giocatori più amati dai tifosi della Juventus: in maglia bianconera… -