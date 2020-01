Toyota - Airbag difettosi, maxi richiamo per 3,4 milioni di veicoli (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La Toyota ha avviato una campagna per riparare un difetto agli Airbag di 3,4 milioni di veicoli, venduti in tutto il mondo, di cui 2,9 milioni solo negli Stati Uniti. I modelli coinvolti sono le Corolla dal 2011 al 2019, le Matrix dal 2011 al 2013, le Avalon dal 2012 al 2018 e le Avalon Hybrid dal 2013-2018. Il problema. Le riparazioni dovranno risolvere un difetto riscontrato nell'unità di controllo elettronico degli Airbag prodotta dalla TRW Automotive del gruppo tedesco ZF Friedrichshafen: l'assenza di una protezione adeguata contro i cortocircuiti che possono verificarsi in caso di incidenti, potrebbe infatti causare la mancata apertura degli Airbag e in alcuni casi il corretto funzionamento dei pretensionatori delle cinture di sicurezza.Segnalato un incidente mortale. Il difetto è al centro di un'indagine della National Highway Traffic Safety Administration degli Stati Uniti su ... quattroruote

romek_ch : RT @quattroruote: #Toyota richiama 3,4 milioni di veicoli a livello globale per un problema al sistema di controllo elettronico degli #airb… - FabrizioL5 : RT @quattroruote: #Toyota richiama 3,4 milioni di veicoli a livello globale per un problema al sistema di controllo elettronico degli #airb… - quattroruote : #Toyota richiama 3,4 milioni di veicoli a livello globale per un problema al sistema di controllo elettronico degli… -